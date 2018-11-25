كمبالا 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسغرق 29 شخصًا وفقدان العشرات في حادث انقلاب قارب مكتظ كان يقل نحو مئة راكب، في بحيرة فيكتوريا، الليلة الماضية. بحسب ما أعلنت الشرطة الأوغندية اليوم.وذكرت أنه جرى حتى الآن انتشال 29 من جثث ضحايا الحادث الذي وقع بالقرب من شاطئ موتيما /نحو 20 كيلومترًا من العاصمة الأوغندية كمبالا/، إضافة إلى إنقاذ 26 آخرين.وقالت المسؤولة الأمنية زولا جانيانا، "انتشلنا 13 جثة أمس، وانتشلنا 16 أخرى صباح اليوم".وأوضحت "كان القارب يحمل عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص ربما يتجاوز المئة".تجدر الإشارة إلى أن حوادث القوارب تحدث بصورة متكررة في البحيرات الأوغندية، وعادة ما يكون السبب الحمولة الزائدة والطقس السيء أو أن القوارب قديمة جدًا.// انتهى //12:27ت م0056