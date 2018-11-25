الجزائر 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بتواصل مظاهرات أصحاب "السترة الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجًا على فرض رسوم جديدة على الوقود.وكتبت عن بدء مجلس نواب الشعب التونسي مناقشاته لميزانية الدولة 2019 م, ناقلة فحوى بيان الحكومة التونسية ألقاه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمام أعضاء مجلس النواب، تناول فيها الخطوط العريضة لمشروع ميزانية بلاده.وتناولت صحف الأحد في الشأن الليبي نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة تازربو جنوب شرق ليبيا، مخلفًا 8 قتلى على الأقل وأكثر من 15 جريحًا, مشيرة إلى أن معظم القتلى هم من رجال الشرطة.خليجيًا.. رصدت صحف الجزائر إدلاء الناخبون في مملكة البحرين بأصواتهم بالانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها 506 مرشحين بينهم 137 مرشحًا للمجالس المحلية.// انتهى //12:31ت م0057