الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسافتتح معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مركز رضا الموظف، الذي يهدف إلى توفير وتسهيل الخدمات للموظفين في مقرالعمل.وأوضح الدكتور الجضعي أن مركز رضا الموظف يأتي ضمن اهتمام الهيئة بتوفير بيئة عمل مثالية ورفع معدل رضا الموظفين، ما يسهم في تعزيز الأداء وتميزه.ويعمل المركز على توفير احتياجات الموظفين، لتحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية وبيئتهم العملية، إضافة إلى الاهتمام بتعزيز الصحة العامة للموظف وعائلته، والعمل على جعل بيئة عمل الهيئة الأفضل وصولاً إلى تحقيق أعلى المعدلات لرضا الموظف.ويضم المركز فرقاً عدة لخدمة منسوبي الهيئة، مثل فريق رضا الموظف، فريق خدمات السفر، فريق الرعاية الصحية، وفريق العناية.// انتهى //12:34ت م0059