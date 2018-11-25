الجبيل 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستنظم الهيئة الملكية في الجبيل الثلاثاء القادم, مؤتمر الجبيل الصحي الأول لتخصصات طب الباطنية, والمعرض المصاحب، بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين والجهات الخيرية، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية.ويهدف المؤتمر إلى تقديم أحدث الممارسات والتقنيات الصحية وتطوير العاملين في المجال الصحي, إضافة إلى تبادل التجارب العلمية.ويشهد مؤتمر الجبيل الصحي العديد من جلسات العمل التي من ضمنها مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به، وأبرز التطورات المتعلقة بمرض ارتفاع ضغط الدم، وأبرز التطورات المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، ومرض الخلية المنجلية، والأمراض الرئوية، والتقديمات الشفوية، وأمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى مختارات من الطب النفسي.// انتهى //12:42ت م0060