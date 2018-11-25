ساو باولو 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري في ساو باولو البرازيلية، على هامش المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين لدول أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي قاضي طرابلس الشرعي سمير كمال الدين والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين الوزارة ودار الإفتاء في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي وفي مقدمتها الدعوة إلى الله، وخدمة المسلمين بالعالم.وأبدى سمير كمال الدين شكره وتقديره للأعمال المباركة التي قامت وتقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة الإسلام والمسلمين، مؤكداً وقوفهم ومساندتهم للمملكة في كل ما تتخذه من قرارات لصالح الأمة الإسلامية ونصرة قضاياها، وتوحيد صفها وكلمتها.حضر الاستقبال مفتي عكار زيد محمد بكار، ومدرس فتوى طرابلس سامر شحود، ومستشار مفتي عكار عماد السبسبي، ومدير العلاقات الخارجية بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية عبدالمجيد بن محمد العمري.// انتهى //12:45ت م0061