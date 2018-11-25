بروكسل 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسذكر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يمثل لحظة "حزن شديد"، فيما أعرب عن ثقته بأن البرلمان البريطاني سيصوت لصالح اتفاق الخروج.وقال يونكر للصحفيين قبل قمة خاصة بشأن خروج بريطانيا من التكتل "إنني حزين، نظرًا لأن رؤية المملكة المتحدة تنسحب من الاتحاد الاوروبي ليست لحظة فرح لكن لحظة حزن شديد".وأضاف، "سأصوت لصالح ذلك الاتفاق نظرًا لأنه أفضل اتفاق محتمل لبريطانيا". ورفض تأييد احتمال رفض الاتفاق.// انتهى //12:45ت م0062