لندن 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، اهتمامها بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورأت أن مسودة الاتفاق سيجعل بريطانيا خاضعة لجميع تكاليف والتزامات عضوية الاتحاد الأوروبي دون حق تصويت أو الاعتراض، وأن بروكسل سوف تدير سياسة بريطانيا التجارية والاقتصادية وبعض عناصر نظامها الضريبي.ونقلت صحف الأحد توجيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مناشدة مباشرة إلى البريطانيين لدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كان دعم حزبها للاتفاق لا يزال غير واضح.وتطرقت آخر التطورات في الحرب داخل سوريا، مشيرة إلى مقتل تسعة أشخاص جرّاء قصف النظام السوري مدينة إدلب. كما نقلت عن تقارير استخدام غازات سامة في قصف استهدف مدينة حلب،أسفر عن إصابة 32 شخصًا بصعوبات في التنفس.وأشارت الصحف إلى استخدام الشرطة وسط العاصمة الفرنسية باريس، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين يحتجون للأسبوع الثاني على رفع أسعار الوقود، واعتقال 18 شخصًا على الأقل بعد الاشتباكات.وأشارت صحف بريطانيا إلى أهمية العلاقات البريطانية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنها ضرورية وحيوية للجانبين، مشيرة إلى أن دولة الإمارات رابع أكبر سوق للسلع البريطانية في العالم خارج الاتحاد الأوروبي.// انتهى //12:48ت م0063