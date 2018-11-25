القدس المحتلة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، محافظ القدس.وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت محافظ القدس عدنان غيث، عقب دهم منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، واقتادته الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.جدير بالذكر أن هذا ثالث اعتقال من نوعه لمحافظ القدس خلال الشهر الجاري، وذلك بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال نهاية الشهر الماضي، ليتم الإفراج عنه بعد نحو أسبوع.// انتهى //12:50ت م0064