الطائف 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسدشّن مدير تعليم الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم، ملتقى تطوير مهارات مشرفي ومشرفات مواد الهوية الوطنية التي تدرس بالمدارس العالمية والأجنبية، ويستمر ثلاثة أيام, بفندق الإنتركونتننتال .وأكد المدير العام للتعليم أهمية وضع معايير تؤكد على مواد الهُوية الوطنية في المدارس العالمية مع إيضاح أن الاهتمام بدراسة اللغات الأجنبية لمواكبة العصر لا يعني إهمال المواد التي تمثل هُويتنا، مشيراً إلى أهمية الهوية للمواد الوطنية في المملكة سواء في الجانب المعرفي أو على مستوى الجانب المهاري أو القيم، لافتاً إلى أن الهوية الوطنية مكون أساسي في تكوين شخصية الطالب، وقال " إنه من المهم جداً أن تكون مثل هذه المقررات موجودة وتتم وفق معايير وأسس وضوابط تتفق مع طبيعة المرحلة وطبيعة الصف والطالب ومعطيات الواقع الذي يعيشه الطالب في المملكة سواء كان الطلاب من السعوديين أو أشقائنا العرب أو المسلمين أو غيرهم"، مقدماً شكره وتقديره لوزارة التعليم على إتاحة الفرصة لتعليم الطائف لاستضافةالملتقى, وللجان العاملة من البنين والبنات على جهودهم لإنجاح الملتقى.من جهته أشار مشرف العموم بالوزارة رئيس قسم اللغة العربية ماجد الفيفي، إلى أهمية هذا الملتقى الذي يهدف لتطوير مهارات مشرفي مواد الهوية الوطنية ومشرفاتها والتي تمس جوانب هامة من الخلل المصاحب لتدريس هذه المواد ودور الإشراف التربوي الحيوي والمركزي الذي ينهض بعادته بتحمل مسؤولياته في رأب أي صداع ينال الجانب الفني ويعالج الخلل إن وجد ويجود العمل وفق أدوات قابلة للقياس.واشتمل الحفل على عرض تعريفي بالملتقى, كما شاهد الجميع نشيداً بعنوان "لغة الضاد" بتقديم من طالبات مدارس الطائف العالمية .// انتهى //12:50ت م0065