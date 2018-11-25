المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأقام فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة ممثلة في لجنة تنمية المواهب مؤخراً، فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للطفل وتدشين نادي القراءة للطفلواشتملت الفعاليات على عددٍ من الفقرات المتنوعة تهتم بجانب الطفل من أناشيد وألعاب تسلية وفكاهية, وتزينت أروقة الجمعية بالبالونات والرسوم الجمالية التعبيرية حرصاً على تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال الأطفال في يومهم العالمي.وأكد مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة مشعل التهامي أن الجمعية حريصة على دعم هذه الفعاليات، التي تهتم بجوانب الطفل وأسرته وجوانب حياته اليومية تحقيقاً لخطة التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030م.من جهته أوضح رئيس لجنة تنمية المواهب الدكتور يعقوب بشاوري أن اللجنة تهتم بمثل هذه الفعاليات لدعم هذه الفئة من الأطفال، خصوصاً مع الاحتفاء باليوم العالمي للطفل ودعماً للأسرة وتشجيعها، مضيفاً أن الفعالية شهدت تدشين نادي القراءة للطفل لتشجيعه على حب القراءة.// انتهى //12:53ت م0066