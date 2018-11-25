عام /غرفة المدينة المنورة تطلق حزمة من برامج ريادة الأعمال
الأحد 1440/3/17 هـ الموافق 2018/11/25 م واس
المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم , لقاءً تعريفيا للجهات الداعمة لرواد ورائدات الأعمال في مقر مدينة المعرفة الاقتصادية .
واستعرض نائب مدير بنك التنمية الاجتماعية عدي بن حاتم بري , القروض الإنتاجية , تناول فيها برنامج مسارات وأهم أهدافه , ومسار التميز والاختراع والمشاريع الناشئة , ومسار الأجرة والنقل المدرسي , ومسار الأسر المنتجة من خلال تشجيع النساء على مزاولة العمل الحر من منازلهن.
فيما تناول مشرف مركز الأعمال بالمدينة المنورة بفرع وزارة التجارة والاستثمار سلطان عبد العزيز شربه , الخدمات الإلكترونية للسجلات التجارية , وإصدار وتجديد السجل إلكترونيا ,ونظام إدارة السجلات التجارية للمؤسسات الفرعية وبوابة خدمات الشركات , ومبادرة وزارة التجارة والاستثمار لدعم وتوثيق التجارة الإلكترونية (معروف) ومميزاته للتاجر والمشتري.
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13:41ت م
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