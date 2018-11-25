الدمام 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

افتتح مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة العميد الركن سطم بن فارس طوالة، اليوم, برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات، والمعرض المصاحب، بحضور مساعد مدير معهد الدراسات البحرية العميد البحري حمدان بن نايف العتيبي، ويستمر لمدة خمسة أيام ،وذلك في معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية في الدمام.

وبدأ البرنامج بآيات من القرآن الكريم، ثم تلاه كلمة مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة العميد الركن سطام بن فارس طوالة، التي أكد فيها أن قادة هذه البلاد المباركة -وفقهم الله- سخروا كافة الإمكانات للحفاظ على هذا الوطن الغالي ومواطنيه متنبهين من خطر آفة المخدرات وعواقبها .

وأشار إلى أن هذا البرنامج وما يصاحبه من محاضرات وورش عمل تهدف للخروج بجيل واع لقواتنا المسلحة وبيئة عسكرية خالية من خطر المخدرات , مبيناً أن برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات أسس على نهج علمي وأساليب فنية وإدارية وتقنية متطورة، مفيداً أن البرنامج انطلق في عام 1435هـ، ونحن في العام 1440هـ نشهد تنفيذ المرحلة الأخيرة للبرنامج في المعاهد والمدارس العسكرية. وأكد العميد الكن سطم بن طواله أن المجتمع العسكري سيكون بحول الله وقوته من خلال هذه البرامج مجتمعاً واعياً وعلى دراية تامة بما يحاك لشباب هذه البلاد من مؤامرات هدامة وترويجات فتاكة, مقدماً شكره للجهات المشاركة في هذا البرنامج الذي تشارك بها المديرية العامة لحرس الحدود،والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية،ومجمع الأمل للصحة النفسية بالمنطقة الشرقية.

عقب ذلك قدّم مدير التعليم الطبي بمركز القوات المسلحة للرعاية النفسية الدكتور أحمد بن محمد الناشري،عرضاً حول المحتوى العلمي للبرنامج، مستعرضاً مدى تأثير آفة المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، مبيناً الجهود العظيمة التي توليها قيادة هذه البلاد المباركة للقضاء على هذه الآفة الفتاكة.

تلا ذلك تقديم مساعد مدير معهد الدراسات البحرية العميد البحري حمدان بن نايف العتيبي، كلمة أكد فيها أهمية تظافر الجهود بين القطاعات كافة للوقوف في وجه هذه الآفة التي تهدد المجتمع واستقراره.

وفي ختام البرنامج كرّم بن طوالة، الجهات الراعية والمشاركة في البرنامج بدروع تذكارية.

بعدها افتتح مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة المعرض المصاحب للبرنامج والتعرف على الجهات المشاركة في المعرض والسبل التي يستخدمونها في علاج المدمنين.

الجدير بالذكر أن البرنامج يتضمن في جلسته الأولى إقامة محاضرات وورش عمل تحمل عنوان" دور القيادات في الوقاية من تعاطي المخدرات"،و التعريف بالمواد المسببة للإدمان وأضرارها، والتدخين وعلاقته بالمخدرات،وسمات شخصية المدمن،والإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات.

فيما تتضمن جلسة العمل الثانية ورش عمل بعنوان" مهارات القائد في التعامل مع الآخرين "، لمناقشة الأساليب الحديثة لعلاج إدمان المخدرات،والتعامل مع الضغوط النفسية،ومفهوم الإرشاد الوقائي، والإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات.

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13:41ت م

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