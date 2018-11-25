طرابلس 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساستمرت الاشتباكات ،اليوم ،بين قوات الجيش الليبي ومسلحين من تنظيم داعش الإرهابي ،وذلك في يومها الثّاني على التّوالي بمحيط مدينة تازربو.ونقلت وكالة الأنباء الليبية ،عن المتحدّث باسم منطقة الكفرة العسكريّة مفتاح بوزيد ،قوله إن المعارك تدور رحاها في هذه الأثناء، بمنطقة وادي الحطب في منطقة جبال الهروج بالقرب من منطقة زلّة ،مشيراً إلى أن قوات الجيش الليبي تمكنت من قتل 18 إرهابياً وحرق4 آليات مسلّحة واستيلاء على آليتين مسلحتين، مؤكداً في الوقت ذاته، عدم وجود أيّ خسائر أو جرحى في صفوف قوات الجيش الليبي.وأوضح بوزيد أن صعوبة المنطقة الجغرافيّة في وادي الحطب، هي السّبب وراء عدم حسم المعركة إلى الآن، مشدداً في الوقت ذاته على أن الجيش الليبي عازم على حسم المعركة، وقضائه على كافة التنظيمات الإرهابية ،التي هاجمت مدينة تازربو مساء الجمعة، وتطهير المنطقة من بقايا تنظيم داعش خلال السّاعات القادمة.// انتهى //13:56ت م0085