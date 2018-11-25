الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض بمناسبة صدور موافقة الهيئة على الخطط التوسعية لمدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية .وقال سموه :" إن صدور قرار الهيئة يجسد الدعم الذي تحظى به مؤسسات العمل الخيري في المملكة بوجه عام، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية بوجه خاص من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - ، تقديراً لدورها بوصفها شريكا في العملية التنموية وتوفير الخدمات المتخصصة للمواطن ".وأوضح أن مجلس أمناء المؤسسة أقر خطط توسع خدمات مدينة سلطان للخدمات الإنسانية لتلبي الزيادة المتنامية في أعداد طالبي الخدمة، وتم رفع تلك الخطط إلى هيئة تطوير الرياض لتعديل أنظمة البناء لعدد من مشروعات التأهيل والتدريب في المدينة، وإضافة مبان طبية وسكنية ومرافق وخدمات ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمدينة بنسبة تصل إلى 20.% .وأشار سمو الأمين العام للمؤسسة، إلى أن التوسعة الجديدة في المدينة ستزيد الطاقة الاستيعابية إلى 622 سريراً ، حيث سيمثل إضافة مميزة لقدرات المدينة ، وامتداداً لما تتبناه من مشروعات ومبادرات مثل إنشاء أكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط للأطراف الصناعية تحت اسم مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز التخصصي للأطراف الصناعية، إلى جانب تبني المدينة منهجاً طبياً ذا مستوى أكاديمي وبحثي وطبي مرتفع، لتقديم خدمات تخصصية وليست برامج تأهيلية عامة، وذلك لزيادة فرص شفاء المرضى بإذن الله، وتلبية لرغباتهم واحتياجاتهم بحسب الفئات العمرية المختلفة.// انتهى //14:11ت م0087