الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسنظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز التميز في التعليم والتعلم التابع لعمادة التطوير وتنمية المهارات مؤخرا, اللقاء السنوي الأول للمركز، الذي افتتحته وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال الرشيد, بحضور ما يقارب 90 عضوة من أعضاء الهيئة التعليمية بالكليات المختلفة.وأوضحت الدكتورة الرشيد أن المركز يعمل على تحقيق أحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية بالجامعة المتمثل في تطوير القدرات وتحسين الجودة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في مجالات التعليم والتعلم من خلال تقديم تدريب عالي المستوى وشهادات معتمدة لأعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة والجامعات الأخرى.من جانبها أكدت عميدة التطوير وتنمية المهارات بالجامعة الدكتورة شروق الخليفة, أن اللقاء جاء للتعريف بالمركز، ورصد مرئيات واقتراحات أعضاء هيئة التدريس فيما يخص خدماته المقدمة، حتى يتم العمل على تطويرها وتحسين جودتها لتلبية الاحتياجات المتنوعة والوصول إلى التطلعات المنشودة.وتضمن اللقاء نبذة عن البرامج والمشاريع القائمة في المركز قدمتها مديرة مركز التميز في التعليم والتعلم مها السمين، تطرقت فيها إلى الدورات التدريبية المقدمة خلال العام الماضي بالشراكة مع أكاديمية التعليم العالي في بريطانيا التي تعد من المؤسسات الرائدة في مجال التعليم والتعلم، مؤكدةً استمراريتها لهذا العام وأنه سيتم منح المتدربات نهايتها شهادة الزمالة من الأكاديمية في مختلف الفئات.كما عُقدت خلال اللقاء, حلقة نقاش أدارتها وكيلة الشؤون التدريبية بالعمادة الدكتورة زكية العتيبي، تم التركيز فيها على ضرورة تعزيز مشاركة الطالب في العملية التعليمية لتحسين جودة التعلم وتخريج جيل متمكن من المعارف المكتسبة وبمهارات عالية.وفي ذات السياق استعرضت مستشارة العمادة ومديرة مبادرة مجتمعات التعلم الأكاديمية الدكتورة حنان خليفة، مفاهيم مبادرة التعليم والتعلم التي تتشكل في مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بتخصصات متنوعة، وتم إطلاقها من مركز التميز في التعليم والتعلم بهدف دراسة مشكلات الجامعة، وترسيخ وتبني استراتيجيات حديثة وتعزيز التعليم والتعلم المبني على الأدلة البحثية.يُذكر أنه تم الإعلان عن الخدمات التي يقدمها مركز التميز في التعليم والتعلم لدعم الأعضاء للحصول على الزمالة من: تدريب، الاستشارات الفردية، الترجمة، التدقيق اللغوي، وعن طريقة الحصول عليها أو الاستفسار عنها من خلال مراسلة المركز عبر البريد الإلكتروني : CETL@PNU.EDU.SA.// انتهى //14:19ت م0088