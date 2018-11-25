ساو باولو 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسعقدت اللجنة المنظمة لأعمال المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين حول تعليم اللغة العربية لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ندوة بعنوان : "دور الجاليات العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية"، وذلك بمقر انعقاد المؤتمر بمدينة ساوباولو البرازيلية.وشارك في الندوة رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي أحمد بن علي الصيفي، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية وقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، وأمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الدكتور محمد البشاري، ومدير الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالمجيد بن محمد العُمري.وتحدث الدكتور محمود الهباش في بداية الندوة عن الرواية التاريخية الحقيقية للقدس، كما تحدث العمري عن مكانة المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في العالم العربي والإسلامي وعلى الساحة الدولية.واختتمت الندوة بكلمة لأمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الدكتور محمد البشاري أكد خلالها أهمية توحد أبناء الشعب الفلسطيني في خدمة قضيتهم والمسلمين كافة.مما يذكر أن الندوة تأتي في إطار الفعاليات المصاحبة لأعمال المؤتمر الذي يحظى هذا العام بمشاركة واسعة من الجالية المسلمة في أمريكا اللاتينية إلى جانب حضور أكثر من 400 باحث وعالم ومختص باللغة العربية من خمسين دولة.// انتهى //14:20ت م0090