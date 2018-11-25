بريدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, السفير السويدي لدى المملكة يان كنوتسون، والوفد المرافق له.ورحب سموه في مستهل الاستقبال بالسفير والوفد المرافق, مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة السويد, متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة خلال زيارته لها.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأشاد السفير كنوتسون بالتطور الذي تعيشه منطقة القصيم، وما تحتضنه من مواقع سياحية وتاريخية، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, ومتمنياً للمملكة التقدم والازدهار في المجالات كافة.حضر الاستقبال مدير فرع السياحة والتراث الوطني بالمنطقة بالإنابة محمد المطرودي.// انتهى //14:22ت م0091