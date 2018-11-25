ينبع 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسالتقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة اليوم, مدير الشؤون الحكومية بالمنطقة الغربية بشركة أرامكو السعودية المهندس سليمان بن عبد الله الجارد, بحضور وكيل مدير الشؤون الحكومية بينبع سامي ساعاتي .ورحب محافظ ينبع في بداية اللقاء بالمهندس سليمان الجارد وأثنى على الدور الذي تقوم به شركة أرامكو السعودية لخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني كشركة سعودية رائدة تضطلع بمسؤولية كبيرة وتدعم الخطط التنموية لرؤية المملكة 2030 .وتناول اللقاء ما تشهده المحافظة وما تحقق بها من تطور في جميع المجالات ودور شركة أرامكو وتعاونها في كثير من المجالات، وكذلك بُحِثَت المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة بما يتعلق بجهود الشركة بمجال المسؤولية الاجتماعية .وأعرب المهندس الجارد عن شكره لمحافظ ينبع، مفيدا أن الهدف في مثل هذه اللقاءات لتوطيد العلاقة مع الجهات الحكومية كشركاء للنجاح في أعمال الشركة.// انتهى //14:27ت م0092