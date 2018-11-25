الدمام 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , الجهات المعنية كافة بأخذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم محافظات المنطقة اليوم ، واتباع جميع وسائل السلامة التي تضمن بإذن الله تعالى عدم الضرر بأي مواطن أو مقيم.وأكد سموه ضرورة العمل على منع تجمع المياه وسحبها بشكل مباشرة وإرشاد قائدي المركبات بسلك الطرق الآمنة ، سائلاً الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة , ويحفظ الجميع من أي مكروه.// انتهى //14:28ت م0093