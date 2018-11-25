الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستواصلت اليوم, فعاليات الدورة التمهيدية لمدربي السباحة للإعاقة الحركية التي تنظمها اللجنة البارالمبية السعودية بمقرها في الرياض بالتعاون مع معهد إعداد القادة.وشهدت الدورة اليوم, محاضرة عن الإيقاع الحيوي قدمها الدكتور عبدالكريم المنقور, فيما تحدث المصنف الدولي والمحاضر محمد باقر في محاضرة أخرى عن التصنيف الطبي.وستقام غداً محاضرتان الأولى عن المنشطات يقدمها بدر السعيد والثانية عن ميكانيكية الأداء للدكتور عبدالكريم المنقور.يذكر أن الدورة انطلقت مطلع الأسبوع الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل, بمشاركة 15 مدرباً ومحاضرين دوليين معتمدين.// انتهى //14:30ت م0094