الطائف 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسيفتتح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور طلال بن مبارك اللهيبي غدًا, فعاليات ملتقى التعليم الأهلي وفق برنامج التحول الوطني 2020, الذي تنفذه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في مكتب التعليم الأهلي, حيث يستمر لمدة يومين.ويشارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة في فعاليات الملتقى, بعدد من أوراق العمل والورش بينما يطرح مكتب التعليم الأهلي ورقة عمل بعنوان "دور التعليم في تحقيق التحول الوطني – الاستثمار الأمثل" يقدمها مدير إدارة المدارس الأهلية ماجد الشربي.ويطرح مكتب العمل بالطائف ورقة عمل حول الثقافة العمالية، بينما يشارك صندوق الموارد البشرية "هدف" بورقة عمل حول دعم الصندوق للمعلمين والمعلمات.و يشمل الملتقى عددًا من أوراق العمل والورش الأخرى, التي تتناول التعريف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونطاقات حماية الأجور وغيرها من الورش والمقابلات مع مسؤولي ومسؤولات التعليم ومكتب العمل.وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف أن هذا الملتقى يُعد ضمن سلسلة الملتقيات والفعاليات التي يقيمها مكتب التعليم الأهلي, حيث يهدف إلى تعريف ملاك المدارس والعاملين فيها بالأنظمة واللوائح التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.// انتهى //15:43ت م0141