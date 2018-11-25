جدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسافتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي، بمقر الجامعة اليوم، ملتقى طلاب الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة بعنوان "باحثون 1"، وتستمر فعالياته يومين، من خلال تخصيص ست جلسات عملية تناقش 32 أطروحة بحثية متنوعة.ودشّن خلال الملتقى "المستودع الرقمي للنتاج العلمي بالكلية"، الذي يهدف لتيسير الوصول للأبحاث، وحفظ النتاج العلمي لجميع المنسوبين من الأكاديميين وطلبة الدراسات العليا، ويشتمل على ثلاثة أقسام، ممثلة في الرسائل العلمية، وآخر عن الفعاليات والمتلقيات، وثالث عن النتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس.وفي شأنٍ متصل, أعلن خلال الملتقى عن أفضل رسالة علمية في الكلية للعام الدراسي 1438 / 1439هـ، حيث حصلت الطالبة غادة بنت محمد الغفيلي، على أفضل رسالة ماجستير بعنوان "نشاط التجارة الأندلسية في البحر الأبيض المتوسط من القرن الثالث الهجري إلى القرن الخامس الهجري"، واختيار الطالبة علياء بنت عبدالله العمري لأفضل رسالة دكتوراه بعنوان "الرواية السعودية كمصدر لمقاربة وفهم المجتمع السعودي ودراسة تحليلية على عينة من الإنتاج الروائي السعودي المعاصر".وأشاد الدكتور التركي، بجهود القائمين على الملتقى، الذي يعد استمرارا لجهودهم المبذولة في ملتقى "آداب 1"، و" آداب 2"، مؤكدًا أهمية تنظيم تلك الملتقيات، التي تأتي ضمن إطار تطوير وتنشيط البحث العلمي في الجامعة، بهدف دعم الطلبة وتحفيزهم للمشاركة في الأبحاث العلمية.من جانبه، ثمّن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور فيصل بن سعيد بالعمش، الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة العليا، ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، لتحفيز اهتمامات طلبة الدراسات العليا في ميادين العلم والمعرفة، وتوفير البيئة التنافسية التي تنمي روح الإبداع لديهم، لافتًا الانتباه إلى أن كلية الآداب تزخر بكوادر بحثية متميزة على مستوى المراحل الدراسية، إذ استقبل الملتقى 190 مشاركة بحثية تنوعت في مجالات وتخصصات الكلية.وأبان أن الكلية تركز اهتمامها على الأبحاث النوعية، والإسهام في تنمية روح التنافس بين طلاب وطالبات الدراسات العليا، لافتا النظر إلى أن الكلية تقدم 16 برنامجًا في الدراسات العليا تضم 300 مقعد دراسي من إجمالي 4 آلاف متقدم سنويًا ، ما يبين أهمية استثمار الجهود وتقديم أبحاث نوعية تخدم مسيرة البحث العلمي والعملية التعليمية في الجامعة.وفي ختام برنامج افتتاح الملتقى, استمع الحضور إلى لقاء مفتوح مع عميد الدراسات العليا الدكتور مسعود بن مستور السلمي، للإجابة والرد على الأسئلة والاستفسارات والاستماع للمقترحات وبرامج التطوير التي يتم تقديمها ودراستها.// انتهى //15:44ت م0142