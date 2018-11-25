مكة المكرمة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسقررت كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى الخروج من برنامج السنة التحضيرية بعد التأكد من عدم جدوى البقاء فيها علاوة على العودة بالتدريس باللغة العربية في جميع أقسام الكلية الخمسة "المحاسبة – إدارة الأعمال – التسويق – السياحة والفنادق – إدارة أعمال الحج والعمرة"، وذلك بعد موافقة جميع أقسام الكلية على ذلك.وتأتي الخطوة في إطار سعي الكلية على تطوير خططها الدراسية من خلال مراجعتها من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومقارنتها بمقررات الجامعات المتقدمة سواء في المملكة العربية السعودية أو في بقية دول العالم, إلى جانب استجابة ومواكبة للتطورات المتسارعة في العلوم الإدارية والمالية التي يتحتم مواكبتها لإبقاء طلاب الكلية متواكبين مع أحدث ما يتم تدريسه في الجامعات المتقدمة.// انتهى //15:46ت م0143