جيزان 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم ، مدير الإدارة العامة للمتابعة في الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الغامدي , وعدد من ضباط الأمن العام والشرطة بجازان , والوفد المرافق له , الذي يزور المنطقة حالياً.واستمع سمو أمير نائب أمير المنطقة إلى شرح موجز عن مهام الإدارة العامة للمتابعة بالأمن العام وعملهم ، ومن أبرزها تقيم حملة "وطن بلا مخالف" بالمنطقة , فيما جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور إدارة المتابعة بالأمن العام بالمنطقة بما يحقق أداء مهامها بكل إتقان.من جانبه , أعرب اللواء الغامدي عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان , وما جرى بحثه من موضوعات وتوجيهات , لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمنطقة جازان كغيرها من مناطق وطننا العزيز , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها.حضر الاستقبال مدير شرطة جازان اللواء الدكتور مساعد بن منير المرشدي.// انتهى //15:47ت م0144