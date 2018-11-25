القطيف 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساختتم المركز الفرعي لخدمة المجتمع في الكلية التقنية بمحافظة القطيف، الأربعاء الماضي، دورة بعنوان "شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية"، قدمها المهندس مصطفى باقر العوض, واستمرت أربعة أيام.وعرّف العوض المتدربين المشاركين في الدورة والبالغ عددهم 17 متدربًا، على شبكات الحاسب الآلي ومكوناتها المادية وأنواعها وتقنية الاتصال والإنترنت، واكتشاف الأخطاء وإصلاحها، كما تعرف المتدربون على كيفية إنشاء شبكة صغيرة باستخدام موجة شبكة كاملة.وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن مبادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المتمثلة في برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن 4", الرامية لتدريب العنصر الوطني من الجنسين على العديد من المهارات التقنية والمهنية.// انتهى //15:48ت م0145