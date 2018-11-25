نجران 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسافتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، مقر "دار والدة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد النسائية لتحفيظ القرآن الكريم"، بحي الفهد ، اليوم ، حيث أزاح سموه الستار عن لوحة المشروع ، لتنطلق أدواره في تعليم الفتيات ، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.ونوّه سموه في كلمته بمناسبة افتتاح الدار بالأسس التي قامت عليها هذه البلاد ، قائلاً : "إن من أعظم ما يشرفني اليوم أن أفتتح مشروعًا يعنى بخدمة كتاب الله الكريم وحفظه ، سائرين على النهج الثابت الراسخ ، الذي أقره قادة هذه البلاد ، منذ تأسيسها في اتخاذ القرآن العظيم دستورًا لها ومنهجًا للحياة على أرضها".وأضاف سموه : وإننا اليوم نتخذ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المثال الأسمى في عنايته بالكتاب الكريم ، وخدمته ونشره ، وتشجيع المسلمين في العالم أجمع على حفظه وتجويد تلاوته.وتجوّل الأمير جلوي بن عبدالعزيز في أرجاء الدار، حيث وقف على الوحدات التعليمية ، وقاعات الاستماع والتلقين ، ومكاتب المعلمات ، مشيدًا بالدور المبارك للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة ، في ربط النشء بالكتاب القويم ، والنهل من تعاليمه وسماحته.// انتهى //15:48ت م0146