الدمام 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأكدت مديرة برنامج نهضة إنسان بجمعية جود النسائية الخيرية نورة الزهراني، استمرار التنمية الفكرية والتطويرية في البرنامج، من خلال المحاضرات التي قدمها مشبب العاصمي بعنوان "الحياة الزوجية والأسرية" و "فهم الأبناء واحتواء المراهقين" واستجابة وتفاعل الأسر مع المدرب أثناء الجلسة التدريبية، وتجاوبهم أيضاً لما يكلفون به من واجبات أو أداء تمارين وقياس أثرها على أنفسهم أو أبناءهم في الوعي بالمفاهيم، والمهارات الخاصة بالعلاقات الزوجية والاسرية، وتربية الأبناء وفهم احتياج كل علاقة لخلق جو أسري مستقر ومتفاهم.وبينت أن محاضرة "بناء الشخصية القيادية التي قدمتها أفنان الغامدي للأطفال تهدف لصناعة مستقبل يعتمد بشكل كبير على طريقة تفكيرهم، لذا حرصنا في جلسات الأطفال التدريبية التركيز على المهارات والعادات التي تعزز الروح القيادية في نفوسهم وتزودهم بمتطلبات الشخصية القيادية ليكونوا قادرين على رسم مستقبلهم.من جانبها ذكرت عائشة خواجي من الأسر المستفيدة من برنامج نهضة إنسان، أن البرنامج قدم الكثير من الوعي ومفاهيم الحياة الزوجية والأسرية في مرحلته الثانية، حيث حدد بعض المهارات والطرق التي تهتم أكثر بالأسرة وتربية الأبناء بشكل تفصيلي، من خلالها يسهل علينا كمتلقي بالتغيير والتطبيق بالتدرج للوصول للمرحلة الجيدة في الحياة الأسرية.وأضافت عواطف الدوسري من الأسر المستفيدة أن برنامج نهضة إنسان في مرحلته الثانية ذكر أمور مختلفة تماماً وجديدة عن السابق بمفهوم سلسل من الواقع، لتعطي دافع لدي بدراستها وتطبيقها عند نهاية كل أسبوع لعمل محاضرة تستفيد منها أسرتي ومعرفة مدى قوة أثرها علينا.وذكرت شريفة العلياني من الأسرة المستفيدة أيضاً أن البرنامج سعى إلى تحسين الحياة الأسرية، وأن التطبيق الفعلي بعد المحاضرات أثمر بنتائج جيدة على أفراد أسرتي بشكل أفضل، بالإضافة إلى فوائد كثيرة منها الاعتماد على النفس والاهتمام بالمسؤوليات والتفاهم بين الأسرة.والجدير بالذكر تم توقيع مذكرة تعاون مع صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة بتوفير مقاعد مخفضة الرسوم لبرنامج (مهارات)، لفئة الشباب من الأسر المستفيدة ومدته شهرين بواقع 200ساعة تدريبية، يشمل مجال التقنية، والمهارات الحياتية، واللغة الإنجليزية والغرض منها التأهيل الوظيف.// انتهى //15:49ت م0147