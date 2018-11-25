الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسعبر الرئيس وكبير المدراء التنفيذيين في شركة التعدين العربية السعودية "معادن" دارين ديفيس عن فخر الشركة وكافة منسوبيها بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مدينة وعد الشمال الصناعية، التي تمثل مركزاً عالمياً جديداً لصناعات الفوسفات، مشيراً إلى الدور المهم لشركة معادن في التأسيس للمشروع، بجانب مشروعها العملاق لإنتاج الفوسفات، الذي تملك منه معادن 60% فيما تملك شركة موزاييك 25% فيما تملك "سابك" 15%.وعبر عن شكره لشركاء النجاح في المشروع وعلى رأسهم وزارة الطاقة والصناعة والمعادن في إنجاز هذا المشروع التنموي في وقت قياسي، مبيناً أنه سيكون لمدينة وعد الشمال وصناعاتها في مجال الفوسفات دورٌ أساسيٌ في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وتلبية احتياجات العالم من الأسمدة الفوسفاتية اللازمة لنمو آلاف الهكتارات الزراعية، وستزيد الأسمدة الفوسفاتية المصدرة من صادرات المملكة غير النفطية، لتزيد من تنافسية المملكة في مؤشر التنافسية العالمي.وأشار ديفيس إلى أن شركة معادن تدير مشروعين للفوسفات، أحدهما في رأس الخير تبلغ طاقته الإنتاجية ثلاثة ملايين طن من الأسمدة، والثاني بطاقة مماثلة في وعد الشمال، موضحاً أن معادن شرعت في إنشاء مشروع ثالث للفوسفات من المقرر أن يضيف حال استكماله ثلاثة ملايين طن أخرى؛ ليرفع بذلك إنتاج الشركة من الأسمدة الفوسفاتية إلى تسعة ملايين طن.وقال الرئيس وكبير المدراء التنفيذيين في شركة "معادن" إن مشاريع "معادن" تتميز بالتكامل، وتتم دورتها الإنتاجية من الحجر إلى المنتج النهائي، حيث يتم نقل المنتجات الفوسفاتية من مصانع الشركة في وعد الشمال إلى رأس الخير تمهيدا لتصديرها عبر قطار سار البالغ طوله 1500 كيلو متر.// انتهى //15:49ت م0148