الطائف 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسدشن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بمكتبه بالنسيم, خدمة بطاقة "معان" وهي خدمة إنسانية وبادرة, تهدف لتسهيل حصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والجنود المرابطين بالحدود, على الخدمات البلدية بيسر.وقام آل هميل بتسليم عدد من المواطنين هذه البطاقة ضمن سعي الأمانة لتسريع تقديم خدماتها لهذه الشريحة الغالية من المجتمع.من جانبه, أوضح مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف فايز الثبيتي أن البطاقة تخدم ثلاث شرائح من المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والجنود المرابطين على ثغور الوطن، حيث تقدم البطاقة التسهيلات اللازمة للمراجعين, كما تعمل على تذليل العقبات التي تعترض هذه الفئات الغالية وتوفر لهم الراحة وإنجاز المعاملات بيسر وسهولة.وبينت الأمانة أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات التي تطلقها الأمانة للتسهيل على المراجعين وتوفير الوقت وتقليص خطوات إنجاز المعاملات, وذلك ضمن جهود الأمانة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ, بتوفير الخدمات والتسهيلات، لأصحاب الهمم وكبار السن والجنود المرابطين على الحدود.// انتهى //15:51ت م0149