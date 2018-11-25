عمّان 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسرحبت الحكومة الأردنية اليوم، بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي أُجريت في مملكة البحرين أمس.وهنّأت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، الحكومة البحرينية والشعب البحريني بنجاح العملية الديمقراطية، التي حقّقت العدد الأكبر من الأصوات في تاريخ الانتخابات في مملكة البحرين.وقالت في بيان صحفي، إنّ المشاركة الشعبية في الانتخابات تؤشر إلى مرحلة سياسية مهمة في مستقبل البحرين ، معربةً عن أملها بمزيد من التقدّم والازدهار لمملكة البحرين وشعبها.// انتهى //15:53ت م0150