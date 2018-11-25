القاهرة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأكدت جامعة الدول العربية رفضها لأي شكل من أشكال التمييز أو العنف ضد المرأة العربية وكل ما يسئ لمكانتها بالمنطقة، منوّهةً إلى حرصها على تمكين النساء في المنطقة العربية وتعزيز قدراتهن في كافة الميادين كركيزة أساسية لتقدم المجتمع العربي.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها التي القتها خلال حفل إطلاق "حملة الـ 16 يومًا" لمناهضة العنف ضد المرأة التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، إن النساء بالمنطقة العربية يتعرضن لتحديات حقيقة في ظل الحروب التي تشهدها المنطقة العربية والنزاعات المسلحة التي باتت تشكل تحديًا عربيًا أمام المرأة.وأشارت إلى معاناة المرأة الفلسطينية التي تزداد تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك المرأة التي تتعرض للنزوح والتمييز والاضطهاد وإقصائهن من الكثير من مناحي الحياة بالإضافة لتعرضهن للعنف الأسري، لافتة الانتباه إلى قيام الجامعة العربية بصفة دورية بإعداد تقرير إقليمي حول الجهود من قبل الدول الاعضاء خلال حملة ال16 يومًا لمناهضة العنف فضلًا عن قيام الجامعة العربية بإعداد "إعلان القاهرة للمرأة العربية" و"خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030".وأفادت أن الجامعة العربية تعمل جاهدة مع الشركاء على وضع أول اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والعنف الأسري بهدف تعزيز الحماية للنساء والفتيات في المنطقة وتعزيز الشراكة والتنسيق بين جميع القطاعات العاملة في مجال حماية المرأة ومؤسساتها، وإرساء نهج القطاعات المتعددة في العمل لمواجهة مشكلة العنف ضد النساء.وأضافت أن جامعة الدول العربية تدعم مبادرات الأمم المتحدة لحماية وتمكين المرأة كما تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية حول" حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" التي اعتمدهما مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ (144) في سبتمبر عام 2015م.يذكر أن إطلاق الجامعة العربية وفريق الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمرأة والمساواة بين الجنسين لـ "حملة الـ 16 يومًا" لمناهضة العنف ضد المرأة، يأتي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق اليوم.// انتهى //15:55ت م0151