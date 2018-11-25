الدمام 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسعقدت الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة "إرادة"، اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الثالثة، وذلك بالجبيل الصناعية .وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات، منها استعرض إنجازات الجمعية للعام المنصرم 2017م، ومناقشة ميزانيتها ومشاريعها المستقبلية، أبرزها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لأربع سنوات قادمة.وتم خلال الاجتماع, انتخاب المجلس الجديد حسب الترشيحات التي جاءت على النحو التالي: المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي رئيس مجلس الإدارة ، وسعيد بن محمد باجوده نائب رئيس مجلس الإدارة، وفهد بن زامل الذكير مشرف مالي وعضو مجلس الإدارة ، وسامي بن عبدالعزيز الصويغ عضواً ، وعبدالعزيز بن عبدالله المسند عضواً ، وعبدالرحمن بن عبدالكريم السيف عضواً ، وعبدالله بن مبارك المسحل عضواً ، وسعود بن عبدالله الصانع عضواً .وثمن الحربي للمجلس المنتهي، شاكرهم على ما بذلوه من جهد ووقت في سبيل تحقيق أهداف الجمعية، مؤكداً أن المجلس الجديد قادراً بإذن الله بإكمال مسيرة جمعية "إرادة، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، والعمل على تحقيق التطلعات ومواكبة رؤية 2030.// انتهى //15:57ت م0153