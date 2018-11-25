الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسوقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، اتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية STC، لتنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة تحفيز الاستثمار في نشر خدمات الاتصالات وخدمات النطاق العريض اللاسلكية في المناطق النائية بالقرى والهجر في عدد من مناطق المملكة، برعاية وحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية STC، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، وعدد من مسؤولي الجانبين.ووقع الاتفاقية كل من وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية الرقمية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل، ونائب الرئيس للبنية التحتية لشركة الاتصالات السعودية المهندس عبدالله الزمامي.وأوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمات الاتصالات والنطاق العريض في جميع مناطق المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 التي ارتكزت على محاور أساسية تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، حيث تضمنت عدة برامج منها برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الرؤية، التي أوكلت لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهدف الاستراتيجي لتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتحقيقالمجتمع الرقمي والحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي المنشود.وأكد أهمية مبادرة "تحفيز الاستثمار في نشر خدمات الاتصالات وخدمات النطاق العريض اللاسلكية في المناطق النائية"، كونها أحد أهم المبادرات في تحقيق هدف تنمية الاقتصاد الرقمي بالشراكة مع القطاع الخاص لتسريع نشر شبكة الاتصالات اللاسلكية والنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة (بسرعات تتجاوز 10 ميجابت بالثانية) لتغطية 70% من المنازل بالقرى والهجر النائية بحلول عام 2020، وتحفيز الاستثمار في البنى التحتية بشروط ميسرة، إلى جانب تطوير الأدوات والأطر التنظيمية والفنية، وتقديم الدعم للمشغلين مقابل الوفاء بمراحل نشر شبكة الاتصالات والنطاق العريض في المناطق النائية.وتهدف المبادرة إلى معالجة الحاجة الملحة للقرى والهجر إلى شبكات الإنترنت عالي السرعة، وزيادة نسبة تغطية الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية التي كانت قبل البدء بتنفيذ المبادرة أقل من 1 %، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في شبكات الاتصالات بالقرى والهجر لضمان استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت.وتستهدف المبادرة في المرحلة الثالثة تغطية 444,076 منزلا، يستفيد منها أكثر من2.5 مليون مواطن ومقيم في أكثر من 3 آلاف قرية وهجرة في المناطق التالية (الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، تبوك، جازان، حائل، عسير، نجران) لمواصلة مسيرة التطور والنمو في جميع ربوع الوطن، والإسهام في بناء وطن رقمي طموح.يذكر أنه تم تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية في يوليو 2018، وذلك بتنفيذ عدد من المشاريع لنشر إنترنت النطاق العريض اللاسلكي في المناطق النائية، حيث شملت المرحلتان تغطية أكثر من 16% من المنازل بالمناطق النائية وذلك بتغطية حوالي 128 ألف منزل استفاد منها أكثر من 700 ألف مواطن ومقيم في أكثر من 700 قرية وهجرة في مناطق (الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، عسير، الحدود الشمالية، الجوف).// انتهى //16:03ت م0155