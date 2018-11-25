بيروت 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسرفضت وزارة الخارجية اللبنانية نتائج تحقيقات العدو الإسرائيلي بجريمة إغراق سفينة لبنانية في طرابلس عام 1982 ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إصدار القرارات المناسبة.وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم بيانًا جاء فيه :"بعد اعتراف العدو الإسرائيلي بالجريمة التي قامت بها قواته سنة 1982 قبالة السواحل الشمالية للبنان، حيث أغرقت سفينة تقل على متنها لاجئين، ما أدى إلى مقتل 25 شخصًا مدنيًا. تستذكر الوزارة هذه الحادثة بكثير من الأسى والحزن، وتاريخ العدو معروف بقتل المدنيين والاعتداء على المنشآت الخدماتية".وتابع البيان : "ترفض الخارجية اللبنانية نتائج تحقيقات العدو الإسرائيلي باعتباره جريمة الحرب هذه خطأ في التقدير، وإن يكن فهي تدعو جميع الدول لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة إسرائيل وإصدار القرارات المناسبة في حقها لكي لا تبقى جرائمها عصية عن المحاسبة. وسيبقى لبنان، ووزارة الخارجية والمغتربين كأداته الدبلوماسية، السد الحصين للوقوف في وجه أي اعتداء إسرائيلي على لبنان وشعبه".// انتهى //16:39ت م0170