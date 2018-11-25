المنامة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأقفل "مؤشر البحرين العام" اليوم عند مستوى 1,320 نقطة على انخفاض قدره 2.59 نقطة مقارنة بإقفاله السابق، في حين أقفل "مؤشر البحرين الإسلامي" عند مستوى 896.22 نقطة على انخفاض قدره 7.72 نقطة مقارنة بـ إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 978.30 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 208.63 ألف دينار بحريني، نفذت خلال 24 صفقة.// انتهى //16:43ت م0172