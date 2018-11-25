الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسينفذ مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية برامج متنوعة في جمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية البرازيل الاتحادية, خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2018م.وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن المركز ينفذ البرامج التدريبية والعلمية التي تأتي ضمن دائرة التعاون مع الشركاء المعنيين في الداخل والخارج، وفي إطار عمله الدولي، حيث يشارك المركز في المؤتمر الدولي الـ 31 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي, بتنظيم مركز الدعوة الإسلامية في البرازيل و بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المدة من 23 – 25 نوفمبر 2018م، بمدينة ساوباولو البرازيلية، بعنوان: (تعليم اللغة العربية في دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الواقع والمأمول)، كما يقدم المركز, و ضمن مشاركته في الندوات العلمية, بحوثا علمية عن الجهود السعودية في الشأن اللغوي ودورات تدريبية لمعلمي اللغة للناطقين بغيرها.وأضاف, أنه ضمن أعمال المركز التي يجتهد المركز بأن تكون في أنحاء العالم، ينفذ دورة تدريبية في جمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2018م لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في كوريا، ويختتم عددا من البرامج التدريبية التي نفذها مؤخرا لوفود من جزر المالديف، وبوركينافاسو، وتنزانيا، بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية، كما يخطط لبرامج أخرى لوفدين آخرين من تنزانيا، وبرامج في موريشيوس وجزر القمر.يذكر أن المركز اختتم مؤخرا وضمن إطار عمله في التدريب اللغوي، برنامجا تدريبيا نفذه لوفد من معلمي اللغة العربية من جمهورية تنزانيا بالتعاون مع معهد تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في المدة 18 – 22 نوفمبر 2018م، قدمها خبراء متخصصون من المعهد، وتضمن البرنامج زيارات إثرائية متعددة لعدد من المؤسسات العلمية والثقافية ومعالم المدينة المنورة.// انتهى //16:45ت م0173