الباحة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم, الفريق الكشفي التطوعي بالمنطقة المشارك في خدمة حج العام الماضي.جاء ذلك خلال استقبال سموّه لمديري الإدارات الحكومية الداعمة للفريق ، ورئيس الفريق المهندس جديع بن حزام القحطاني , وعدد من قادة وأعضاء الفريق.واطلع سموه على شرح من المهندس جديع القحطاني عن برامج ومشاركات وفعاليات الفريق للعام الماضي بالمنطقة ، مؤكداً أن عدد الفريق المشارك بحج العام الماضي بلغ 16 متطوعاً , حيث كان للجهات الحكومية بالمنطقة دعم واضح وملموس تجاه الفريق.وبارك سمو أمير منطقة الباحة هذا الإنجاز من أبناء وفتيات المنطقة وتمثيلهم لها خير تمثيل ، مؤكداً أن دعم الشباب ركيزة أساسية لنهضة المجتمع , خصوصاً في الأعمال التطوعية في ظل القيادة الرشيدة وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 , فيما تسلّم سموه تقريراً عن إنجازات الفريق لعام ١٤٣٩ هـ.وفِي نهاية الاستقبال , تسلم سمو أمير منطقة الباحة, درعاً قدمه الفريق الكشفي التطوعي لدعم سموه الغير محدود والمستمر للفريق ، بينما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //16:50ت م0174