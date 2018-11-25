أبها 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأتلفت أمانة منطقة عسير خلال الـ7 أشهر الماضية, أكثر من 138 ألف كجم من المواد الفاسدة، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في غرة رمضان من العام 1439هـ، لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية، بمشاركة جميع أمانات وبلديات المملكة.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي, أن الحملة تهدف إلى مراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية وتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 36613 جولة للمراقبين الصحيين نتج عنها إغلاق 4035 محلًا مخالفًا للاشتراطات الصحية والمهنية، فيما تم رصد 22041 مخالفة.وبين أن الحملة كشفت الكثير من المخالفات كوجود مواد وأغذية فاسدة، وتعفن الخضروات وسوء النظافة وتكدس المواد الغذائية بطرق غير صحية وعدم نظافة الأواني المستخدمة أثناء الطهي، بالإضافة إلى عدم تقيد العمالة بالزي الرسمي أثناء ممارسة العمل وعدم النظافة الشخصية لبعض العمالة وترك النفايات مفتوحة داخل المطبخ، بالإضافة لعدم وجود تراخيص أو انتهائها وكذلك عدم وجود شهادات صحية لبعض العمالة.// انتهى //16:53ت م0177