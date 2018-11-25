أحد المسارحة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسرأس مدير مكتب التعليم بمحافظتي المسارحة والحرث علي بن محمد عطيف اليوم, الاجتماع التحضيري لملتقى البدائل التعليمية الإلكترونية ومدارس التوأمة, الذي سينفذ يومي الأربعاء والخميس، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمكتب.وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بالتعريف بواقع القيادة المدرسية في الحد الجنوبي وأثرها في مدارس التوأمة، واستعراض التجارب والممارسات التعليمية الناجحة في القيادة المدرسية, ورصد الصعوبات والمشكلات التي تواجه العمل المدرسي في مدارس التوأمة، ووضع الحلول اللازمة لتحسين أداء مدارس التوأمة, وأهم البدائل والتجارب والممارسات الفاعلة في تفعيل العملية التعليمية والاستفادة منها.كما جرى استعراض فرص الشراكة مع الشركات الرائدة في المجالات التي تخدم العملية التعليمية، والعمل على إيجاد منصات تعليمية تبث على الشبكة لنقل الدروس للطلاب في فصول حقيقية في مناطق المملكة بغرض التعلم, ومعامل وفصول افتراضية مهيأة للتعليم للمرحلة المتوسطة "بنين وبنات" وتحديد مواقعها للبدء بتجهيزها لتكون بدائل لبعض الأماكن التي يوجد بها عجز في المعلمين أو المعلمات أو وجود وفيات لا قدر الله، سعيًا للحد من التنقلات وقطع المسافات الكبيرة، والاستفادة من التقنية في التعليم بما يحقق رؤية المملكة 2030 لتطوير التعليم في مراحله التعليمية المختلفة.// انتهى //16:57ت م0179