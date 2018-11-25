جدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الذي استهدف القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بباكستان، والهجوم في بلدة كلايا بمنطقة أوراكزاي في إقليم خيبر بختونخوا، على الحدود مع أفغانستان مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.وطالب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، السلطات في باكستان باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعقب الأشخاص المتورطين في الهجومين في كل من أوراكزاي وكراتشي وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا تضامن المنظمة ودعمها لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في حربها ضد الإرهاب والتطرف.وأعرب معاليه عن خالص تعازيه وتعاطفه مع عائلات القتلى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //17:30ت م0182