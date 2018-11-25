جدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسنظمت جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية أمس, المعرض التوعوي "كرنفال السكريون", وذلك بفندق كروان بلازا في جدة.واحتوى أركان المعرض الذي ضم أكثر من 13 ركناً تثقيفياً يُشرف عليها "السُكريون , على اللوحات التثقيفية والمطويات والكتيبات التي ركزت على التعريف بالمرض وأسبابه وأعراضه وعلاجه ، والكيتونات وكيفية تجنبها وعلاجها ، والتغذية الصحية لمريض السكري وحساب الكربوهيدرات، والمعتقدات الخاطئة السكرية ، إضافة إلى موضوعات الرياضة ومريض السكري , والأنسولين ومواضع الحقن والحفظ.وشهد المعرض، الذي حضره رئيس مجلس إدارة جمعية السكري الدكتور طريف زواوي , وعضو مجلس الإدارة الدكتور سراج ميرة، عدد من ورش العمل التي تناولت حساب الكربوهيدرات والجرعات التصحيحية.// انتهى //17:32ت م0183