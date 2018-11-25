اجتماعي / جمعية أصدقاء مرضى السكري بجدة تنظم معرض "كرنفال السكريون"
الأحد 1440/3/17 هـ الموافق 2018/11/25 م واس
جدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
نظمت جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية أمس, المعرض التوعوي "كرنفال السكريون", وذلك بفندق كروان بلازا في جدة.
واحتوى أركان المعرض الذي ضم أكثر من 13 ركناً تثقيفياً يُشرف عليها "السُكريون , على اللوحات التثقيفية والمطويات والكتيبات التي ركزت على التعريف بالمرض وأسبابه وأعراضه وعلاجه ، والكيتونات وكيفية تجنبها وعلاجها ، والتغذية الصحية لمريض السكري وحساب الكربوهيدرات، والمعتقدات الخاطئة السكرية ، إضافة إلى موضوعات الرياضة ومريض السكري , والأنسولين ومواضع الحقن والحفظ.
وشهد المعرض، الذي حضره رئيس مجلس إدارة جمعية السكري الدكتور طريف زواوي , وعضو مجلس الإدارة الدكتور سراج ميرة، عدد من ورش العمل التي تناولت حساب الكربوهيدرات والجرعات التصحيحية.
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17:32ت م
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