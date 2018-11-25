الجزائر 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

ألقى الجيش الجزائري القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة أدرار جنوب غرب الجزائر .

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن وحدات من حرس السواحل بعنابة أوقفوا 18 مهاجرًا غير شرعي كانوا في رحلة باتجاه الشواطئ الأوروبية على متن قارب تقليدي الصنع فيما أوقف الجيش بمناطق عين قزام جنوب شرق البلاد 23 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة .

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18:40ت م

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