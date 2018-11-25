سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس ميلوراد دوديك بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك
الأحد 1440/3/17 هـ الموافق 2018/11/25 م واس
الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والازدهار .
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18:43ت م
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