مكة المكرمة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأنفقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم مكة" خلال العام 2018 , 41.536.000 ريال ، لتنفيذ العديد من المشروعات الداعمة لسجناء مكة المكرمة والمفرج عنهم وأسرهم من المستفيدين من اللجنة.وأثمرت هذه النفقات في إطلاق 148 سجينًا وسداد إيجارات سنوية وفواتير كهرباء ، كما وفرت العديد من الوظائف الموسمية والقسائم الشرائية والمساعدات المالية الشهرية , بالإضافة إلى دعم 21 مستفيدًا ضمن مشروع القرض الحسن.وثمن رئيس مجلس تراحم مكة يحيى الكناني ، دعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وسمو نائبه ، وكافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والموسرين , للجنة باعتبارهم داعمًا رئيسًا للكثير من البرامج والمشروعات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والتأهيلية للسجناء.وأشار إلى أن التقرير المالي الصادر عن لجنة "تراحم مكة" ، بيّن أن إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي على مختلف المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية الداعمة للمستفيدين من اللجنة بلغ 41.536.017 ريالًا ، تضمنت 3 مشروعات استثمارية وقفية بتكاليف بلغت 18.108.000 ريال , يصب عائدها الربحي في دعم اللجنة ومشروعاتها المتنوعة بما يحقق لها تمويلا ذاتيًا واستدامة مالية , وفقًا لرؤية 2030 الرامية إلى تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها ، والانتقال بها من الرعوية إلى التنموية والمنتجة , كما أنفقت اللجنة مبلغ 5.461.000 ريال على مشروع التوظيف الموسمي لأبناء وبنات وزوجات السجناء ، بهدف ترسيخ أهمية العمل في نفوسهم وتمكينهم من تجاوز العقبات التي واجهتهم منذ دخول عائلهم للسجن وإعادة دمجهم بالمجتمع ليكونوا منتجين فيه.وفيما يتعلق بالمساعدات المالية والسلال الغذائية والقسائم الشرائية , قدمت اللجنة ما يتجاوز 6 ملايين ريال ، فيما أنفقت مبالغ مالية على مشروعات كسوة العيد والحقيبة المدرسية وشراء الأثاث المنزل وغيرها من المشروعات الخيرية.// انتهى //18:45ت م0216