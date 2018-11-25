الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد شفيق جعفيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والازدهار .// انتهى //18:46ت م0217