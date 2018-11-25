الجزائر 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستراجع العجز التجاري الجزائري إلى 1ر4 مليار دولار خلال الأشهر العشر من السنة الجارية 2018 م مقابل 95ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017 م أي ما بحوالي 65ر58 في المئة.وأفادت مصالح الجمارك الجزائرية اليوم، أن الصادرات غطت 89 في المئة من الواردات خلال الفترة نفسها مقابل 74 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق.وبينت نفس المصادر، أن الصادرات ارتفعت إلى 12ر34 مليار دولار مقابل 42ر28 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 م ، في حين لم تتراجع الواردات إلا بشكل طفيف وكانت بحدود 38 مليون دولار.// انتهى //18:48ت م0220