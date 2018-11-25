منفذ الوديعة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 6 شاحنات كبيرة تحمل 99 طنا و695 كيلو غراما من المواد الطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة تعز.

وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

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18:48ت م

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