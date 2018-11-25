الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد شفيق جعفيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والرقي .// انتهى //18:48ت م0223