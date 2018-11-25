منفذ الوديعة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم شاحنتان إغاثيتان من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحملان 28 طنا و923 كيلو جراما من المواد الطبية، تستهدفان محافظة عدن.

ويسعى المركز من خلال هذه المساعدات إلى الوقوف مع الأشقاء اليمنيين في المحافظات اليمنية كافة دون تفريق حفظاً على كرامتهم وتلبية لاحتياجاتهم وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي تمر بهم.

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18:49ت م

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