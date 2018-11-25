الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد جيلكو كومشيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والرقي .// انتهى //18:49ت م0225